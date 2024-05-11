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AK Parti'den İsrail'e tepki uluslararası topluma çağrı: Barbarlığa son verin

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BM Genel Kurulu’nda alınan karar ve katil İsrail temsilcisinin alçak eylemiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Dünya milletleri BM Genel Kurulu’nda İsrail'i mahkûm ederken, buna karşı çıkanlar kurallara dayalı uluslararası düzenin karşısında konumlanarak siyasi tarihine kara leke olarak geçecek tarihi bir hata yapmıştır." dedi.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 17:25 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 17:47
AK Parti’den İsrail’e tepki uluslararası topluma çağrı: Barbarlığa son verin

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BM Genel Kurulu'nda alınan karar ve katil İsrail temsilcisinin alçak eylemiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

BM'nin tarihi 'Filistin' kararı katil İsrail'i çıldırttı!



Çelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesi sevindirici bir gelişmedir.



Buna karşılık İsrail'in BM Büyükelçisinin, Filistin kararı sonrası kürsüde kağıt öğütücü makinesiyle BM Anlaşması'nı parçalaması İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha göstermiştir.

Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu'nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir şekilde destek vermesi, Ortadoğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koymaktadır.



Dünya milletleri BM Genel Kurulu'nda İsrail'i mahkûm ederken, buna karşı çıkanlar kurallara dayalı uluslararası düzenin karşısında konumlanarak siyasi tarihine kara leke olarak geçecek tarihi bir hata yapmıştır.

Uluslararası toplum, gelinen noktada Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik barbarca saldırganlığını sona erdirmeye dönük daha somut ve ileri adımlar atmalı; Filistin Devletinin tanınması yönünde BMGK'ya baskı yapmalıdır.



Cumhurbaşkanımızın en net şekilde vurguladığı gibi haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve barbarlığı durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

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