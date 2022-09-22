Enerji krizi Avrupa'yı vurdu: İşsizlik dalga dalga büyüyor

ÜCRETLERDEKİ ARTIŞ ENFLASYONUN ALTINDA

İngiltere'de ücret artışları yüzde 10'a yaklaşan enflasyonun çok altında, yüzde 4 seviyesinde kalmaya Ağustos ayında da devam etti. XpertHR tarafından derlenen verilere göre ücret artışları 5 aydır yüzde 4 seviyesinde. Ücret artışları bu yıldan önce sadece 1992'de yüzde 4 seviyesine çıkmıştı. XpertHR verilerine göre ağustosta sona eren 3 ayda sonuçlanan ve 1 milyon çalışanı ilgilendiren 99 toplu sözleşme müzakerelerinde hizmet sektörü için ortalama ücret artışı yüzde 4 ve imalat sektörü için yüzde 3.5 oldu.

ALMANYA DOĞALGAZ İTHALATÇISINI KAMULAŞTIRDI

ALMANYA, Finlandiya merkezli Fortum'un Uniper'deki hisselerini satın alarak ülkenin en büyük doğalgaz ithalatçısı Uniper'i kamulaştırdı. Uniper tarafından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında 8 milyar euro sermaye artırımı yapılacağı belirtildi. Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada devlet tarafından yapılacak olan sermaye artırımının ve hisse alımlarının tamamlanmasının ardından, hükümetin Uniper'in yüzde 99 hissesine sahip olacağı ifade edildi.