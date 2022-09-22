Enerji krizi Avrupa'yı vurdu: İşsizlik dalga dalga büyüyor

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren enerji krizi Avrupa'yı derinden sarstı.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinde resesyon ve çift haneli enflasyonların beklendiğini açıklarken Avrupa'nın birçok bölgesinde işler de durma noktasına geldi. Birçok fabrika üretimi durdurdu işten çıkarmalar hızlandı.
Şirketler ya eleman çıkarıyor ya kısa çalışma uygulamasına gidiyor. Çalışanlara da enflasyonun altında ücret artışları yapılıyor. İkinci el çevrimiçi otomobil perakendecisi Cazoo, çalışan sayısını yüzde 15 oranında azaltmayı planlıyor. Berlin merkezli Pitch, ekibinin yüzde 30'unu işten çıkarmayı planlıyor.
OTOMOTİV SEKTÖRÜ ZORDA
Sabah'ta yer alan habere göre Avrupa'daki neredeyse birçok otomotiv firması maliyetleri azaltmak için işçi çıkarmaya başladı. Tüm büyük otomobil üreticileri tarafından kullanılan krom kaplı plastik bileşenleri üreten BIA, yıl sonuna kadar 150 işçinin işini kaybedeceğini duyurdu. Otomotiv tedarikçisi Dr. Schneider, iflas edince 2 bin çalışan işsiz kaldı. Aktarma organları ve aktarma organları teknolojileri sağlayan Vitesco, Nürnberg'deki tesisinde 810, Opel Almanya'da 1.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.
Daimler Truck kısa süre önce Mannheim'daki 1.000 işi Çek Cumhuriyeti'ne taşıyacağını ve Brezilya'da 3.600 işçiyi işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, aralık ayından itibaren São Bernardo tesisindeki 1.400 işçinin geçici sözleşmelerini yenilemeyecek ve 2.200 işçiyi daha işten çıkaracak. Almanya'da, Evobus'un Neu- Ulm tesisinde de 600 mevcut işten çıkarılacak. VF Corporation 300 çalışanını işten çıkarıyor ve 300 açık pozisyonu ortadan kaldırıyor.