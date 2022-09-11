Kral 3. Charles'ın bu görüntüleri gündem oldu! Tarihi törene damga vuran anlar

Londra'daki bu törene tarihe tanıklık etmek isteyen çok sayıda kişi de katıldı. 3. Charles'ın resmen Kral olduğu duyurusu burada da okundu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı yeni kralın bu tavrını eleştirdi. Ancak bazı kullanıcılar ise bunun monarşinin bir gereği olduğunu savundu.

İLK AÇIKLAMA: AĞIR SORUMLULUĞUMUN BİLİNCİNDEYİM

3. Charles resmen Kral ilan edildiği seremoninin ilk bölümü ardından yaptığı konuşmaya annesi Kraliçe 2. Elizabeth'i anarak başlamıştı.

Annesinin hizmete olan bağlılığını övdüğü konuşmada, hükümdarlığın sorumluluğunun farkında olduğunu söyledi: 'Annemin hükümdarlığı, süresi ve adanmışlığı eşsizdi. Bugün yas tutarken, bu inançla dolu ömre de teşekkürlerimizi sunuyoruz.'

Öte yandan İngiltere Kralı 3. Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapılacağı günü resmi tatil günü ilan etti.

Bu karar, Charles'ın Kral olarak resmen ilan edildiği seremonide duyuruldu. 8 Eylül'de hayatını kaybeden 2. Elizabeth'in cenaze töreninin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Elizabeth, İskoçya'da Perşembe günü hayatını kaybetti.