Küçükçekmece’de akılalmaz son! İBB’nin yaptığı kazı çalışması sonrası su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçükçekmece'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekiplerince Küçükçekmece'de yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin idari soruşturma başlattı.
EKİPLER OLAY YERİNE GİTTİ
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.
Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve Eda Nur Gezer isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.
İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Gezer'in, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kız çocuğunun cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor.
SU BİRİKİNTİSİNİN BULUNDUĞU ALANIN ETRAFI KAPATILDI
Öte yandan, çocuğun ölümünün ardından İBB Zabıta ekiplerince su birikintisinin bulunduğu alanın etrafı, şerit ve demir bariyerle kapatıldı.
Etrafı çevrilen alanda, yerde serili örtü ve piknik malzemelerinin kalması dikkati çekti. Su birikintisinin yaklaşık 10 metre ilerisindeki parkta ise çocuklar oyun oynamaya, aileler de piknik yapmaya devam etti.
OLAY DÜN YAŞANDI BARİYERLER BUGÜN KONULDU
Parktaki seyyar satıcı Ahmet Selim, olayın dün yaşandığını, demir bariyerlerin ise bugün konulduğunu söyledi.
İBB AÇIKLAMA YAPTI
Olaya ilişkin açıklama yapan İBB, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurdu.
Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki parkta yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, dün saat 11.30 sıralarında iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldığı kaydedildi.