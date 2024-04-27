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Küçükçekmece'de akılalmaz son! İBB'nin yaptığı kazı çalışması sonrası su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son daka haberi! İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kazı sırasında oluşan bulunan su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Parktaki seyyar satıcı Ahmet Selim, olayın dün yaşandığını, demir bariyerlerin ise bugün konulduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 15:43 Güncelleme 27 Nisan 2024, 21:39
Küçükçekmece’de akılalmaz son! İBB’nin yaptığı kazı çalışması sonrası su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Küçükçekmece'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İBB'nin yaptığı kazı çalışması 5 yaşındaki çocuğun sonu oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekiplerince Küçükçekmece'de yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin idari soruşturma başlattı.

EKİPLER OLAY YERİNE GİTTİ

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve Eda Nur Gezer isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Gezer'in, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kız çocuğunun cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor.

SU BİRİKİNTİSİNİN BULUNDUĞU ALANIN ETRAFI KAPATILDI

Öte yandan, çocuğun ölümünün ardından İBB Zabıta ekiplerince su birikintisinin bulunduğu alanın etrafı, şerit ve demir bariyerle kapatıldı.

Etrafı çevrilen alanda, yerde serili örtü ve piknik malzemelerinin kalması dikkati çekti. Su birikintisinin yaklaşık 10 metre ilerisindeki parkta ise çocuklar oyun oynamaya, aileler de piknik yapmaya devam etti.

OLAY DÜN YAŞANDI BARİYERLER BUGÜN KONULDU

Parktaki seyyar satıcı Ahmet Selim, olayın dün yaşandığını, demir bariyerlerin ise bugün konulduğunu söyledi.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

Olaya ilişkin açıklama yapan İBB, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki parkta yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, dün saat 11.30 sıralarında iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldığı kaydedildi.

Aynı gün saat 16.05'te bir ailenin parkta çalışma yürütülen alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Parktaki güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti. Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca İBB Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine parka geldi. Parkta ateş yakmanın yasak olduğunu aileye ileten zabıta, pikniğin sonlandırılmasını istedi. O sırada 5 yaşındaki kız çocuklarının kayıp olduğunu fark eden aile, zabıtadan yardım istedi. Aramalar ailenin piknik yaptığı alana 7-8 metre mesafedeki balçık alanda yoğunlaştırıldı. Gün içerisinde çalışma yapılan alanda oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisi kontrol edildi. 5 yaşındaki kayıp kız çocuğunun kazı içerisinde oluşan su birikintisinde olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi."


Olayla ilgili polisin ve adli makamların soruşturmasının sürdüğü, çocuğun kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB de olayla ilgili kendi bünyesinde idari soruşturma başlattı. Sorumlulukları olan personelin ifadeleri alındı. Çalışma yapılan alanın etrafında güvenlik tedbiri alınıp alınmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Varsa ihmali olan personelle ilgili alınacak idari kararların kamuoyuyla eksiksiz paylaşılacağını, evladımızın ölümünden derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, başta ailesi olmak üzere tüm İstanbullulara başsağlığı dileriz."

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