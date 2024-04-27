Başkan Erdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Kebir'i kabulü, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu ve Libya'da… pic.twitter.com/Oo0PmfDmCe

HEDEF LİBYA'DA KALICI ÇÖZÜM



Başkan Erdoğan, kabulde, Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Erdoğan ayrıca, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini aktardı.