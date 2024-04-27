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Başkan Erdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan kabulde, Libya’da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye’nin katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

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Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 21:52 Güncelleme 27 Nisan 2024, 22:13
Başkan Erdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Kebir'i kabulü, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

HEDEF LİBYA'DA KALICI ÇÖZÜM

Başkan Erdoğan, kabulde, Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Erdoğan ayrıca, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini aktardı.

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