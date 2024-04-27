Başkan Erdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'i kabul etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir'i kabul etti.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 27, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu ve Libya'da… pic.twitter.com/Oo0PmfDmCe
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Kebir'i kabulü, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.