Kral Charles'ın ilk emri oğlu Harry'ye! "Sakın onu getirme"

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in en büyük oğlu, 73 yaşındaki Charles, dün Londra'da yapılan törenle resmen kral ilan edildi. Geleneklere uygun şekilde trompetli, top atışlı törenlerle gelişme halka duyuruldu.
Buckingham Sarayı'na yürüyerek 7 dakika mesafedeki St James's Sarayı'nda dün, sonuncusu 70 yıl önce yapılmış bir tören tekrarlandı. Kıdemli hükümet yetkilileri, kilise gibi kurumlardan görevliler ve Birleşik Krallık dışında Charles'ı devlet lideri olarak tanıyan 14 ülkeden temsilciler sarayda toplandı. Yaklaşık 250 kişilik kalabalık huzurunda Charles resmen kral ilan edildi.
İLK KEZ YAYINLANDI
Aslında Charles, annesinin ölümüyle birlikte anında kral unvanı aldı ancak bunun resmiyet kazanması için dün Katılım Konseyi'nde geleneksel tören yapıldı. Kraliçe'nin ölümü perşembe akşama doğru açıklandığı için önceki güne yetişmeyen tören, dün bir gün gecikmeyle gerçekleşti ve ilk kez televizyonda yayınlandı. Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni BBC tarafından yayınlanmış, ancak Katılım Konseyi töreni kayda alınmamıştı.
HARRY SALONDA DEĞİLDİ
Törende önce Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümü resmen açıklandı, ardından Charles'ın kral olduğu duyuruldu. Salondaki kalabalık bu esnada "Tanrı kralı korusun" diye bağırdı. Duyuru metni, okunmasının ardından Başbakan Liz Truss, Kral'ın eşi Konsort Kraliçe Camilla ve Kral'ın oğlu, Galler Prensi William tarafından imzalandı.