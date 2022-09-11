Kral Charles'ın ilk emri oğlu Harry'ye! "Sakın onu getirme"

Törene unvanlarından vazgeçerek ABD'ye taşınan, Charles'ın diğer oğlu Harry ile eşi Meghan katılmazken, Prens William'ın eşi Kate de salonda yoktu.

ESKİ BAŞBAKANLAR İZLEDİ

Camilla ve William tören boyunca Kral'ın yanında beklerken, eski başbakanlar Boris Johnson, James Cameron, Theresa May, Gordon Brown ve Tony Blair dahil tüm konuklar Kral'ı ayakta dinledi. Konuşmasına annesi Kraliçe Elizabeth'i anarak başlayan Charles, "Annemin hükümdarlığı, süresi ve adanmışlığı eşsizdi. Bugün yas tutarken, bu inançla dolu ömre de teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi, ardından "Bana kalan bu büyük mirasın ve hükümdarlıkla gelecek ağır sorumluluklarının bilincindeyim" diye ekledi.

KORUYUCU VE KOMUTAN

Konuşmasının ardından 3'üncü Charles, Kraliçe için devlet cenaze töreni yapılacak günü resmi tatil ilan etti. Ayrıca İskoçya Kilisesi'ni korumaya yemin etti. Peşinden duyurusunu yaptığı taahhütü imzaladı. Charles böylece; Birleşik Krallık'ın hükümdarı, İngiltere Kilisesi'nin Yüce Başkanı, Britanya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı ve İngiliz Milletler Topluluğu Başkanı unvanlarını almış oldu.