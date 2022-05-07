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    • Dünya
    • 07.05.2022 12:59
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    • 07.05.2022 13:16
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    Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü Karine Jean-Pierre'de yok yok! Sapkın LGBT gerçeğinden sonra Soros bağlantısı da ortaya çıktı

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin 13 Mayıs’ta görevinin sona ermesinin ardından Psaki’den boşalan koltuğa Karine Jean-Pierre’in geçeceğini duyurdu. Jean-Pierre, Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapan ilk siyah kadın ve ilk "LGBTQ+" olacak. Sapkın lobinin Beyaz Saray'a kadar uzanması tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Karine Jean-Pierre aynı zamanda Biden'ın yerini alması beklenen Kamala Harris’e de danışmanlık yapmış olmasıyla biliniyor. Hem ABD hem de dünya basınının yakından takip ettiği görevlendirmeye ilişkin son bir bomba daha ortaya çıktı: Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in, Soros’un fonladığı sivil toplum kuruluşunda basın sözcülüğü yaptığı gerçeği...

    Soros bağlantısı da ortaya çıktı

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin 13 Mayıs'ta görevinin sona ermesinin ardından Psaki'den boşalan koltuğa Karine Jean-Pierre'in geçeceğini duyurdu. Jean-Pierre, söz konusu göreve getirilen ilk siyahi oldu.

    ABD Başkanı Joe Biden, 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacak olan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yerine Beyaz Saray Baş Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre'i atadığını duyurdu. Jean-Pierre, söz konusu göreve getirilen ilk siyahi oldu. Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Karine Jean-Pierre'nin bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Jill ve ben Karine'i uzun zamandır tanıyor ve saygı duyuyoruz. O benim ve yönetimim için güçlü bir ses olacak" dedi.



    Psaki'ye teşekkür eden Biden, "Jen Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasında nezaket, saygı ve terbiye standardını belirledi. Çıtayı yükselttiği, Amerikan halkıyla doğrudan ve dürüst bir şekilde iletişim kurduğu ve bunu yaparken mizah anlayışını koruduğu için Jen'e teşekkür etmek istiyorum. Jen'e ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.



    PSAKİ'NİN MSNBC'DE İŞE GİRECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
    Beyaz Saray Sözcüsü olarak 1 yıldan fazla süredir görev alan Psaki'nin, geçtiğimiz ay birçok medya kuruluşu tarafından görevinden ayırılarak ABD merkezli MSNBC kanalında işe gireceği iddia edilmişti.

        SAPKIN LOBİNİN ÜYELERİNDEN
        Psaki, Başkan'ın açıklamasının ardından Twitter'da, Jean-Pierre'in Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapan ilk siyah kadın ve ilk LGBTQ+ olacağını söyledi.

        Jean-Pierre'in Beyaz Saray'a deneyimi, yetenekleri ve güvenilirliği ile hizmet ettiğini belirten Biden, "Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasına terbiye, saygı ve nezaketi geri getirerek bir standart oluşturmuştu. Jen'e Amerikan halkıyla doğrudan ve düzgün iletişimini sürdürürken esprili tavrını da devam ettirdiği için teşekkür ederim." mesajını verdi.

        PATRONU SOROS ÇIKTI
        Haiti göçmeni siyahi bir ailenin çocuğu olan ve LGBT olmasıyla tanınan Karine Jean-Pierre'nin 2016-2019 arasında, George Soros ve oğlu Jonathan Soros tarafından fonlanan "MoveOn" adlı, siyasi amaçlar güden sivil toplum kuruluşunda çalıştığı ortaya çıktı.

        MoveOn, 2016'da Demokrat Parti'den başkan adayı olan Hillary Clinton'ı destekledi.

        MoveOn'un desteklediği Başkan Adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyası, ABD'nin neoliberal sermayesi tarafından finanse edildi.

        MoveOn, "Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi" amacıyla, 20 milyon dolar bağış topladı.

        Karine Jean-Pierre ayrıca adı seks skandalları ile anılan ve hakkında cinsel tacizden 21 ay hapis cezası verilen eski New York Kongre Üyesi Anthony Weiner'ın basın sekreteri olarak çalıştı.

        Anthony Weiner, Hillary Clinton'a çok yakın bir isim olarak biliniyor.

        HARRIS BAŞKANLIĞA YOL YAPIYOR
        2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olan Kamala Harris'e o dönemde danışmanlık yapan Jean-Pierre'in "LGBTQ+" lobisi adına Beyaz Saray'da temsilci olması lobinin tehlike çanları çaldıran gücünün bir göstergesi.

        Kamala Harris''in Biden'ın yerini alacağının konuşulduğu şu dönemde sapkın lobinin ABD ve dünya siyaseti geleceğinde ne denli etkili olacağının da tahmin edilmesi zor değil.



        HARRIS'E KALKAN OLMUŞTU
        Karine Jean-Pierre 2019 yılında bir etkinlik esnasında hayvan hakları aktivisti Aidan Cook'un sahneye atlayıp Harris'in üzerine hamle yapması sonrası bir savaşçı gibi Harris'e kalkan olmuş, görüntüler günlerce konuşulmuştu.

        ÜLKEMİZDE DE HER GEÇEN GÜN GÜÇ KAZANIYOR
        Özellikle sosyal medya ve dizi-filmlerle gençlerimizi hedef alan sapkın LGBT lobisi ülkemizde de CHP-İP gibi partilerce kollanıyor. Söz konusu partiler, "özgürlük" adı altında insan fıtratına aykırı, tüm toplumsal değerleri yerle bir eden, aile kavramının altını oyarak toplumun temeline dinamit koyan örgütün sözcülüğünü yapıyor.

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        İtiraf gibi video! Halkı böyle kandırıyor
        Haberler Dünya Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü Karine Jean-Pierre'de yok yok! Sapkın LGBT gerçeğinden sonra Soros bağlantısı da ortaya çıktı
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