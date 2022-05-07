Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü Karine Jean-Pierre'de yok yok! Sapkın LGBT gerçeğinden sonra Soros bağlantısı da ortaya çıktı

SAPKIN LOBİNİN ÜYELERİNDEN

Psaki, Başkan'ın açıklamasının ardından Twitter'da, Jean-Pierre'in Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapan ilk siyah kadın ve ilk LGBTQ+ olacağını söyledi.

Jean-Pierre'in Beyaz Saray'a deneyimi, yetenekleri ve güvenilirliği ile hizmet ettiğini belirten Biden, "Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasına terbiye, saygı ve nezaketi geri getirerek bir standart oluşturmuştu. Jen'e Amerikan halkıyla doğrudan ve düzgün iletişimini sürdürürken esprili tavrını da devam ettirdiği için teşekkür ederim." mesajını verdi.



PATRONU SOROS ÇIKTI

Haiti göçmeni siyahi bir ailenin çocuğu olan ve LGBT olmasıyla tanınan Karine Jean-Pierre'nin 2016-2019 arasında, George Soros ve oğlu Jonathan Soros tarafından fonlanan "MoveOn" adlı, siyasi amaçlar güden sivil toplum kuruluşunda çalıştığı ortaya çıktı.

MoveOn, 2016'da Demokrat Parti'den başkan adayı olan Hillary Clinton'ı destekledi.

MoveOn'un desteklediği Başkan Adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyası, ABD'nin neoliberal sermayesi tarafından finanse edildi.

MoveOn, "Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi" amacıyla, 20 milyon dolar bağış topladı.

Karine Jean-Pierre ayrıca adı seks skandalları ile anılan ve hakkında cinsel tacizden 21 ay hapis cezası verilen eski New York Kongre Üyesi Anthony Weiner'ın basın sekreteri olarak çalıştı.

Anthony Weiner, Hillary Clinton'a çok yakın bir isim olarak biliniyor.

HARRIS BAŞKANLIĞA YOL YAPIYOR

2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olan Kamala Harris'e o dönemde danışmanlık yapan Jean-Pierre'in "LGBTQ+" lobisi adına Beyaz Saray'da temsilci olması lobinin tehlike çanları çaldıran gücünün bir göstergesi.



Kamala Harris''in Biden'ın yerini alacağının konuşulduğu şu dönemde sapkın lobinin ABD ve dünya siyaseti geleceğinde ne denli etkili olacağının da tahmin edilmesi zor değil.