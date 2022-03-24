Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.03.2022 14:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2022 14:25
    ABONE OL

    CHP’li Bayraklı Belediyesi'nden cinsiyet skandalı! Öğrencilerine üç seçenek: Erkek, kadın, diğer!

    İzmir’de, CHP’li Başkan Serdar Sandal yönetimindeki Bayraklı Belediyesi’nin internet ortamında sadece ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurabildiği eğitim programının başvuru kısmındaki cinsiyet bölümüne ‘Erkek’ ve ‘Kadın’ seçeneğinin yanında ‘Diğer’ butonu da eklenmesi tepkilere neden oldu.

    CHP’li belediyeden cinsiyet skandalı!

    CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin uygulaması tepki çekti. AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin yalnızca ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurabildiği eğitim programının başvuru kısmındaki cinsiyet bölümünde 'Erkek' ve 'Kadın' seçeneğinin yanında 'Diğer' seçeneğinin bulunmasına tepki gösterdi.



    AK PARTİLİ POLAT: KINIYORUM
    Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Polat; "Resmi bir kurumun Ortaokul ve Lise çağındaki çocukların karşısına "Diğer" diye 3. bir seçenek sunmasını esefle kınıyorum Serdar Sandal." dedi. AK Partili Polat'ın açıklamasının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a tepki gösterdi.

    'DİĞER' SEÇENEĞİNİ DE EKLEDİLER
    CHP yönetimindeki Bayraklı Belediyesi sadece ortaokul 7, 8 ve lise 11 ve 12. Sınıf öğrencilerini kapsayan Sosyal Etkinlik Merkezi adı altında bir eğitim çalışması başlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, başvuru linkinde, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerin bilgilerini doldurması için internet ortamında açılan ekranda, cinsiyet seçeneği olarak 'Erkek' ve 'Kadın' seçeneğinin yanı sıra 'Diğer' seçeneği de eklendiği görüldü.

        SKANDAL OLARAK NİTELENDİRİLDİ
        Bayraklı Belediyesi'nin ortaokulu ve lise öğrencilerine böyle bir seçenek sunması skandal olarak nitelendirildi. CHP'li Sandal'a tepkiler gecikmedi. Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat sosyal medya hesabından konuya tepki gösterdi. Polat, Açıklamada şu ifadelere yer verdi: "CHP'li Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi başvuru linkine tıkladığınızda karşınıza şöyle bir şık çıkıyor.

        Cinsiyetiniz*

        ⚪KADIN

        ⚪ERKEK

        ⚪DİĞER

        Resmi bir kurumun Ortaokul ve Lise çağında ki çocukların karşısına "Diğer" diye 3.bir seçenek sunmasını esefle kınıyorum Serdar Sandal'' dedi.


        Polat'ın paylaşımı sosyal medyada da ses getirdi. CHP'li Sandal'a tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Enver Aysever’in İslam düşmanlığı
        Haberler Güncel CHP’li Bayraklı Belediyesi'nden cinsiyet skandalı! Öğrencilerine üç seçenek: Erkek, kadın, diğer!
            SON DAKİKA