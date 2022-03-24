CHP’li Bayraklı Belediyesi'nden cinsiyet skandalı! Öğrencilerine üç seçenek: Erkek, kadın, diğer!

SKANDAL OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Bayraklı Belediyesi'nin ortaokulu ve lise öğrencilerine böyle bir seçenek sunması skandal olarak nitelendirildi. CHP'li Sandal'a tepkiler gecikmedi. Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat sosyal medya hesabından konuya tepki gösterdi. Polat, Açıklamada şu ifadelere yer verdi: "CHP'li Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi başvuru linkine tıkladığınızda karşınıza şöyle bir şık çıkıyor.

Cinsiyetiniz*

⚪KADIN

⚪ERKEK

⚪DİĞER

Resmi bir kurumun Ortaokul ve Lise çağında ki çocukların karşısına "Diğer" diye 3.bir seçenek sunmasını esefle kınıyorum Serdar Sandal'' dedi.