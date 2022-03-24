CHP’li Bayraklı Belediyesi'nden cinsiyet skandalı! Öğrencilerine üç seçenek: Erkek, kadın, diğer!

CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin uygulaması tepki çekti. AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin yalnızca ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurabildiği eğitim programının başvuru kısmındaki cinsiyet bölümünde 'Erkek' ve 'Kadın' seçeneğinin yanında 'Diğer' seçeneğinin bulunmasına tepki gösterdi.
AK PARTİLİ POLAT: KINIYORUM
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Polat; "Resmi bir kurumun Ortaokul ve Lise çağındaki çocukların karşısına "Diğer" diye 3. bir seçenek sunmasını esefle kınıyorum Serdar Sandal." dedi. AK Partili Polat'ın açıklamasının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a tepki gösterdi.
'DİĞER' SEÇENEĞİNİ DE EKLEDİLER
CHP yönetimindeki Bayraklı Belediyesi sadece ortaokul 7, 8 ve lise 11 ve 12. Sınıf öğrencilerini kapsayan Sosyal Etkinlik Merkezi adı altında bir eğitim çalışması başlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, başvuru linkinde, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerin bilgilerini doldurması için internet ortamında açılan ekranda, cinsiyet seçeneği olarak 'Erkek' ve 'Kadın' seçeneğinin yanı sıra 'Diğer' seçeneği de eklendiği görüldü.