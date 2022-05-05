Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBT hakkında skandal talimat! Gençlik Kolları bünyesinde komisyon

SAPKINLIKLARINA ÇOCUKLARI DA ALET ETTİLER

LGBT ile ilgili ilk vukuatı olmayan CHP'lilerin önceki yıllarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in LGBT dostu belediyecilik protokolünü imzalayarak destek vermişti.