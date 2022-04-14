Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde eşcinsellik ve PKK propagandası! Kapatılma davası başlıyor

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'nde çocuklara "Cinsiyet eşitliği" adı altında eşcinsellik aşılandığı ve çocukların PKK sempatizanlığına sevk edildiğine dair iddialar uzun zamandır gündemdeki yerini koruyordu. Bu iddialar sonrasında savcılık harekete geçti ve derneğin kapatılması için dava açtı.
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Bugün ise bu derneğin kapatma davasının ilk duruşması Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Gazeteci Özlem Doğan öncülüğünde ise sosyal medyadan da Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılması için bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya birçok gazeteci ve vatandaş katıldı.
SOSYAL MEDYA AYAKTA
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da "Tarlabaşı Toplum Merkezi Kapatılsın!" başlıklı metni sosyal medyadan paylaşarak destek oldu. Kaplan, "Kaşe, mühür, imza!" diyerek açıklamayı sosyal medyadan paylaştı.