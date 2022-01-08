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    Kazakistan yanıyor! Kazakistan'da akaryakıt zammı bahanesiyle başlatılan protestolarda 26 eylemci öldürüldü

    Kazakistan’da akaryakıt zammı bahanesiyle başlatılan protestolarda 26 eylemci öldürüldü. 3 bin kişi gözaltına alındı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kolluk kuvvetlerine ‘teröristlere’ karşı uyarı yapmadan ateş açmaları talimatını verdi.

    Yüksek gerilim

    Gaz fiyatlarında artış nedeniyle sokağa dökülen protestocular, Kazakistan'ı yaktı yıktı. Hükümet binalarını basıp ateşe verdi. 26 eylemci öldürüldü. 3 bini aşkın kişi gözaltına alındı.

    Ülkedeki "terörizm tehlikesi" seviyesi, "kritik" konumuna yükseltildi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kolluk kuvvetlerine 'teröristlere' karşı ölümcül güç kullanmaları ve uyarı yapmadan ateş açmaları talimatını verdiğini belirtti. Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü ise Almatı Havalimanında kontrolü sağladı.

    YABANCI UNSURLAR VAR
    Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, "Bu terör saldırıları, tamamıyla organize koordineli bir şekilde yapılıyor. Yurt dışında silah eğitimi almış yabancı unsurlar da bulunuyor" dedi.

    ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ
    Protestocular, otomobiller de dahil her şeyi ateşe verdi.

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    Haberler Dünya Kazakistan yanıyor! Kazakistan'da akaryakıt zammı bahanesiyle başlatılan protestolarda 26 eylemci öldürüldü
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