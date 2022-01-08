Kazakistan yanıyor! Kazakistan'da akaryakıt zammı bahanesiyle başlatılan protestolarda 26 eylemci öldürüldü

Gaz fiyatlarında artış nedeniyle sokağa dökülen protestocular, Kazakistan'ı yaktı yıktı. Hükümet binalarını basıp ateşe verdi. 26 eylemci öldürüldü. 3 bini aşkın kişi gözaltına alındı.

Ülkedeki "terörizm tehlikesi" seviyesi, "kritik" konumuna yükseltildi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kolluk kuvvetlerine 'teröristlere' karşı ölümcül güç kullanmaları ve uyarı yapmadan ateş açmaları talimatını verdiğini belirtti. Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü ise Almatı Havalimanında kontrolü sağladı.

YABANCI UNSURLAR VAR

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, "Bu terör saldırıları, tamamıyla organize koordineli bir şekilde yapılıyor. Yurt dışında silah eğitimi almış yabancı unsurlar da bulunuyor" dedi.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Protestocular, otomobiller de dahil her şeyi ateşe verdi.