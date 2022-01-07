Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Teröristlere karşı uyarı yapılmadan ateş açılması emrini verdim!

BARIŞ GÜÇLERİ ÜLKEYE VARDI

Ülkeye çağrılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi Rusya ve Belarus'un barış güçlerinin ülkeye vardıkları belirtildi. Ülkeye gelen yabancı asker sayısının 2 bin 500 kadar olduğu belirtildi. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) askerlerin bir barış gücü olduğunu ve resmi ve askeri kurumları koruyacaklarını açıkladı.

Rusya'nın barış güçlerinin ülkeye transferi devam ediyor.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kazakistan'in şu an yaşadığı sorunlarla başa çıkabileceğine inandıklarını söyledi. Kazakistan hükümetinin çağrısı ile ülkeye barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin Kazakistan'ı bu şekilde destekleyerek 'müttefiklerin yapması gerekeni yaptıklarını' kaydetti.

PEK ÇOK MİLİTAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ VE ELE GEÇİRİLDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dauren Abayev, ülkede protestoların barışçıl başladığını, daha sonra ise provokatörlerin kontrolüne geçtiğini belirtti.

Abayev, Kazakistan televizyonu Habar-24'e yaptığı açıklamada, ülkeye gelen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün silahlı çatışmalara katılmayacağını belirterek bu birliklerin koruma görevi yapacağını söyledi.