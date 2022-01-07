Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Teröristlere karşı uyarı yapılmadan ateş açılması emrini verdim!

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Tokayev, anayasal düzenin büyük ölçüde tesis edildiğini söyledi.
ATEŞ AÇILMASI EMRİNİ VERDİĞİNİ AÇIKLADI
Ülkesindeki şiddet olayları sırasında 'teröristlerin hala silah kullandığını ve mülke zarar verdiklerini' kaydeden Tokayev, 'teröristlerin bulunması ve gözaltına alınmaları için özel bir birim kurduğunu' belirtti. Kazak lider ayrıca, 'teröriste uyarı yapılmadan ateş açılmasına ilişkin emir verdiğini' söyledi.
TERÖRİSTLERLE MASAYA OTURMAYA NİYETİMİZE YOK
Tokayev, protestocularla müzakere masasına oturulması çağrılarına ilişkin, "Teröristlerle görüşmemiz gerektiğine dair yurt dışından yapılan çağrılar ahmaklık. Kazakistan hükümetinin teröristlerle müzakere masasına oturmaya niyeti yok" vurgusu yaptı. Canlı yayında ulusa seslenen Tokayev, ülkesine barış gücü gönderdiği için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.