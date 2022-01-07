Son dakika: Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan için olağanüstü toplanacak





Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, ülkesinde yaşanan olayların ardından yaşananlara ilişkin ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini söyleyen Tokayev, "Almatı'ya 20 bin terörist saldırdı" dedi. "Teröristlere" karşı operasyonu sonuna kadar yürüteceklerini ifade eden Tokayev, teslim olmayan teröristlerin ise vurulacağını vurguladı.