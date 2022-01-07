Son dakika: Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan için olağanüstü toplanacak

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek.
ÖTE YANDAN
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'a desteğimizi yineledi.
KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV: "UYARI YAPILMADAN ATEŞ AÇMA EMRİ VERDİM"
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolara ilişkin gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında, "Uyarı yapılmadan ateş açma emri verdim" dedi.