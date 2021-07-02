Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Karabağ, Libya ve Suriye konularında uzlaşmaya çalıştı

Bu bağlamda, iki lider, Fransa'nın güneyindeki Bregançon Kalesi'nde Ağustos 2019'da Avrupa'da yeni bir güvenlik ve güven mimarisinin oluşturulmasıyla ilgili ortak çalışmaların sürdürülmesine ilişkin yapılan anlaşmaların geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede bu ilişkilerin, "yapıcı" ve "öngörülebilir" olması, birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacağı görüşü paylaşıldı.

GÖRÜŞMEDE, UKRAYNA, KARABAĞ, LİBYA MESELELERİ ELE ALINDI