Görüşmeden Putin ile Biden arasındaki güven seviyesinin çok düşük olduğu çıkarımında bulunduğunu paylaşan Kuleba, "Ancak ABD'nin, Ukrayna'nın yanında olacağından ve Rusya ile arkamızdan anlaşma yapmayacağından şüphemiz yok." diye konuştu.

"NATO, UKRAYNA'YA İTTİFAKA KATILIMI İÇİN REFORM LİSTESİ VERMELİ"

Kuleba, geçen hafta düzenlenen NATO ve G7 zirvelerine ilişkin ise iki zirvede siyasi taahhüdü temsil eden bir dil kullanıldığını vurguladı.

"Bu yüzden bu dil gerçek rolü tanımladığımızda beklentilerimizi karşılıyor ki gerçek rol Ukrayna'nın kendi toprak bütünlüğü üzerindeki egemenliği konusundaki mücadelesine sunulan destek ve Rusya'nın kıtadaki yıkıcı rolüdür." diyen Kuleba, NATO'nun son zirvede, 2008'deki siyasi taahhüdünü tekrar ettiğini ve Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını açıkladığını anımsattı.