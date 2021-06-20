Yeni Türkiye'nin teknolojik ve stratejik aklı dünya ülkelerinin saygısını kazanıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba katıldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında, gazetecilere verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı ile ülkesinin Türkiye ile ticari ve askeri ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Biden'ın, İsviçre'de 16 Haziran'da Putin ile gerçekleştirdiği görüşmesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi arayarak, "Ukrayna'nın rızası olmadan Ukrayna'yı ilgilendiren bir anlaşma yapılmayacağı kuralına" bağlı kalacağını bildirdiğini aktaran Kuleba, söz konusu kuralın, Kiev ile Washington yönetimleri arasında uzun süredir bulunduğunu kaydetti.
Biden-Putin görüşmesinin içeriğine dair ABD'nin kendilerine bilgi verdiğini dile getiren Kuleba, "ABD ile aramızdaki mevcut şeffaflık ve güven seviyesinden memnuniyet duyuruyoruz." ifadesini kullandı.
Görüşmeden Putin ile Biden arasındaki güven seviyesinin çok düşük olduğu çıkarımında bulunduğunu paylaşan Kuleba, "Ancak ABD'nin, Ukrayna'nın yanında olacağından ve Rusya ile arkamızdan anlaşma yapmayacağından şüphemiz yok." diye konuştu.
"NATO, UKRAYNA'YA İTTİFAKA KATILIMI İÇİN REFORM LİSTESİ VERMELİ"
Kuleba, geçen hafta düzenlenen NATO ve G7 zirvelerine ilişkin ise iki zirvede siyasi taahhüdü temsil eden bir dil kullanıldığını vurguladı.
"Bu yüzden bu dil gerçek rolü tanımladığımızda beklentilerimizi karşılıyor ki gerçek rol Ukrayna'nın kendi toprak bütünlüğü üzerindeki egemenliği konusundaki mücadelesine sunulan destek ve Rusya'nın kıtadaki yıkıcı rolüdür." diyen Kuleba, NATO'nun son zirvede, 2008'deki siyasi taahhüdünü tekrar ettiğini ve Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını açıkladığını anımsattı.