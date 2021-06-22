Putin, Alman Die Zeit gazetesi için, Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne saldırması nedeniyle başlayan Büyük Vatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü nedeniyle "Geçmişe rağmen açık olmak" isimli bir makale yazdı.

Rusya'nın Avrupa ile ilişkileri geliştirmeye çalıştığını belirten Putin, gerek Rusya gerek Avrupa Birliği'nin bu yolda çok şeyler yaptığını ifade etti. Ancak buna karşın NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin Avrupa'da karşılıklı güvensizliğin başlamasının nedeni olduğunu dile getiren Putin, NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaşmayacağına dair verilen sözlerin unutulduğuna dikkati çekti.





Avrupa'nın, Almanya'nın birleşmesinden sonra Rusya ve ABD'nin de katıldığı ortak bir güvenlik sistemi kurmadığını anlatan Putin, birçok ülkenin ültimatomla Batı veya Rusya yanlısı olmaya zorlandığını ifade etti.

Putin, "bu saldırgan politikaların" sonuçlarının Ukrayna'da 2014'te görüldüğünü kaydederek, Ukrayna'daki "darbenin" ABD ve Avrupa tarafından desteklendiğine işaret etti. Putin, "Şimdi tüm Avrupa güvenlik sistemi ciddi bir şekilde bozuldu. Gerginlik artıyor ve yeni bir silahlanma yarışının riskleri gerçek oluyor. İş birliğinin bize sunduğu muazzam fırsatları kaçırıyoruz, bu yüzden hepimiz ortak zorluklarla, salgın ve onun ağır ekonomik-sosyal sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyoruz." ifadelerini kullandı.





Rusya'nın Avrupa'daki en büyük ülkelerden biri olduğunu, Avrupa ile kültürel ve tarihsel bağlar hissettiğini söyleyen Putin şöyle devam etti:

"(Avrupa ile) dürüst ve yapıcı bir etkileşime açığız. Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na kadar, Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği de dahil olmak üzere çeşitli entegrasyon formatlarını içerecek ortak bir iş birliği ve güvenlik alanı yaratma fikrimiz bunu doğruluyor. Tekrar ediyorum: Rusya, Avrupa ile kapsamlı bir ortaklığın yeniden kurulmasından yana. Karşılıklı çıkarlarımıza yönelik birçok konu var."

Putin, dünyanın yeni tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek geçmişin hatalarını kabul edip bunların düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.