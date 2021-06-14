Bu projenin Ukrayna, Polonya ve diğer NATO ile Orta Avrupa ülkeleri için askeri tehdidi artıracağına da işaret eden Rau, Rusya'yı komşularına karşı agresif bir siyaset yürütmekle suçladı.

Rau, Belarus'taki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Polonyalılar, Belarus demokrasisini, kendi hayatlarını ve sevdiklerini tehlikeye atan cesur Belarusluları desteklemek için birleşmeli, bu sayede Belarus halkı demokrasi hakkını kazanabilir." ifadelerini kullandı.

