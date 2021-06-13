Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.06.2021 17:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.06.2021 17:54
    ABONE OL

    Alman Yarbay : Türk SİHA'larına karşı pek şansımız olmazdı

    nun 'da 'a karşı savaşmış olması ihtimalini değerlendiren Yarbay , “Türk SİHA'larına karşı pek şansımız olmazdı. Özellikle ve , son dönemde hem savaş alanlarını hem de SİHA piyasasını domine etti" ifadelerini kullandı.

    Almanya'nın Türk SİHA'larına karşı şansı olmazdı

    Alman Savunma ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde (GIDS) uzman olarak görev yapan Yarbay Michael Karl, Türk SİHA'larına karşı Alman ordusunun nasıl bir reaksiyon gösterebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.



    ALMAN ORDUSU KENDİSİNİ KORUYAMAZDI
    Akşam'da yer alan habere göre; "Alman ordusu böylesi silah sistemlerinin karşısına çıkmış olsa, kendisini yeterince korumayı başaramazdı. Almanya bu konuda çok da kötü sayılmaz, ancak geleceğin savaş teknolojileri, hızına erişilmesi zor bir ivmeyle gelişmeye devam ediyor. Alman ordusunun da bu hıza ayak uydurabilmesi gerekir" dedi.



    "TÜRKİYE KÜRESEL PİYASAYI DOMİNE EDİYOR"
    Silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda ABD, Çin, İsrail ve Türkiye'nin küresel piyasayı domine ettiğini ifade eden Karl, Bayraktar TB2 SİHA'ların Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ coğrafyalarında aktif, etkili ve başarılı bir şekilde kullanıldığını hatırlattı.



        KARGU-2 DRONE'LARI...
        Alman komutan, "Türk yapımız Kargu-2 drone'ları, herhangi bir insan kontrolü olmaksızın, yalnızca yapay zekâ ile düşmanı tanımlayarak başarılı bir saldırı gerçekleştirdi. İnsan gücü artık savaş alanlarını terk etmeye başladı" şeklinde konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Müsilajdan sonra ''Sargassum' uyarısı!
        Haberler Dünya Alman Yarbay Michael Karl: Türk SİHA'larına karşı pek şansımız olmazdı