Alman Savunma ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde (GIDS) uzman olarak görev yapan Yarbay Michael Karl, Türk SİHA'larına karşı Alman ordusunun nasıl bir reaksiyon gösterebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.
ALMAN ORDUSU KENDİSİNİ KORUYAMAZDI
Akşam'da yer alan habere göre; "Alman ordusu böylesi silah sistemlerinin karşısına çıkmış olsa, kendisini yeterince korumayı başaramazdı. Almanya bu konuda çok da kötü sayılmaz, ancak geleceğin savaş teknolojileri, hızına erişilmesi zor bir ivmeyle gelişmeye devam ediyor. Alman ordusunun da bu hıza ayak uydurabilmesi gerekir" dedi.
"TÜRKİYE KÜRESEL PİYASAYI DOMİNE EDİYOR"
Silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda ABD, Çin, İsrail ve Türkiye'nin küresel piyasayı domine ettiğini ifade eden Karl, Bayraktar TB2 SİHA'ların Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ coğrafyalarında aktif, etkili ve başarılı bir şekilde kullanıldığını hatırlattı.