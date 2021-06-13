



ALMAN ORDUSU KENDİSİNİ KORUYAMAZDI

Akşam'da yer alan habere göre; "Alman ordusu böylesi silah sistemlerinin karşısına çıkmış olsa, kendisini yeterince korumayı başaramazdı. Almanya bu konuda çok da kötü sayılmaz, ancak geleceğin savaş teknolojileri, hızına erişilmesi zor bir ivmeyle gelişmeye devam ediyor. Alman ordusunun da bu hıza ayak uydurabilmesi gerekir" dedi.