Türk SİHA'larına Fransa'dan övgü üzerine övgü: 3 bölgede savaşın seyrini değiştirdi

Türk SİHA'ları şüphesiz ki getirdiği yenilikler ve son teknoloji ile uyumlu olmasının ardından dünyanın bir çok ülkesinden talep gören bir araç haline geldi. Fransa'nın ünlü Le Monde gazetesi de SİHA'larımıza övgüler dizerek savaşın seyrini değiştiren bir ürün olduğunu detaylıca yazdı.
Gazetenin haberinde, Türkiye'nin son yıllarda askeri endüstrisini insansız hava aracı üretmeye yönelttiği ve ihracatını gün geçtikçe artırdığı belirtildi. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da kullanılarak başarılı oldukları görülen Türk insansız hava araçlarının "yok sattığı" ifade edilen haberde, bu araçların eski Sovyet ülkelerinde talep gördüğü bildirildi.
3 BÖLGEDE SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ