Türk SİHA'larına Fransa'dan övgü üzerine övgü: 3 bölgede savaşın seyrini değiştirdi

Türk SİHA'ları şüphesiz ki getirdiği yenilikler ve son teknoloji ile uyumlu olmasının ardından dünyanın bir çok ülkesinden talep gören bir araç haline geldi. Fransa'nın ünlü Le Monde gazetesi de SİHA'larımıza övgüler dizerek savaşın seyrini değiştiren bir ürün olduğunu detaylıca yazdı.