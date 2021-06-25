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    • Dünya
    • 26.06.2021 02:52
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    • 26.06.2021 03:01
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    Türk SİHA'larına Fransa'dan övgü üzerine övgü: 3 bölgede savaşın seyrini değiştirdi

    Türk SİHA'ları şüphesiz ki getirdiği yenilikler ve son teknoloji ile uyumlu olmasının ardından dünyanın bir çok ülkesinden talep gören bir araç haline geldi. Fransa'nın ünlü Le Monde gazetesi de SİHA'larımıza övgüler dizerek savaşın seyrini değiştiren bir ürün olduğunu detaylıca yazdı.

    Türk SİHA'larına Fransa'dan övgü üzerine övgü

    Türk SİHA'ları şüphesiz ki getirdiği yenilikler ve son teknoloji ile uyumlu olmasının ardından dünyanın bir çok ülkesinden talep gören bir araç haline geldi. Fransa'nın ünlü Le Monde gazetesi de SİHA'larımıza övgüler dizerek savaşın seyrini değiştiren bir ürün olduğunu detaylıca yazdı.

    Gazetenin haberinde, Türkiye'nin son yıllarda askeri endüstrisini insansız hava aracı üretmeye yönelttiği ve ihracatını gün geçtikçe artırdığı belirtildi. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da kullanılarak başarılı oldukları görülen Türk insansız hava araçlarının "yok sattığı" ifade edilen haberde, bu araçların eski Sovyet ülkelerinde talep gördüğü bildirildi.

    3 BÖLGEDE SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ


        Haberde, Baykar şirketi tarafından üretilen, "pahalı olmayan ve etkili" silahlı insansız hava araçlarının 2020'de kullanıldığı 3 çatışma bölgesinde tankları, zırhlı araçları, mühimmat depolarını ve hava savunma sistemlerini vurarak çatışmanın seyrini değiştirdiği vurgulandı.

        TÜRKİYE ÖNDE GELEN SİHA ÜRETİCİLERİ ARASINDA
        Türkiye'nin 10 yıldan kısa sürede ABD, İsrail ve Çin gibi önde gelen SİHA üreticilerinin arasında yer aldığı kaydedilen haberde, en fazla talep gören Bayraktar TB2'nin düşman kuvvetlerinin konumuna dair bilgi toplayabildiğine, savaş uçaklarını hedefe yönlendirebildiğine ve taşıdığı 4 lazer güdümlü füze sayesinde kendi saldırılarını düzenleyebildiğine işaret edildi.

        RUS İSKENDER FÜZELERİNİ FELCE UĞRATTI!


            Gazetenin haberinde, Türk SİHA'larının saldırılarının Suriye ve Libya'da pahalı ve ağır Rus Pantsir uçaksavar sistemleri ile Ermenistan'daki Rus İskender füzelerini felce uğratarak şaşırtıcı sonuçlar aldığının altı çizildi.
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            Türk SİHA'larına Fransa'dan övgü üzerine övgü
            Haberler Dünya Türk SİHA'larına Fransa'dan övgü üzerine övgü: 3 bölgede savaşın seyrini değiştirdi