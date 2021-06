Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan ANEWS'e özel röportaj: Ankara'ya çok minnettarız

MARIA ZAHAROVA: Öncelikli olarak şunu söyleyeyim ki pandemi herkesi etkiledi. Hem insanlar ve hem de devletler bu beladan nasibini aldı. Yer yüzünde bundan etkilenmeyen sanırım bir nokta kalmadı. Bu söylediklerim yeni bir şey değil, herkes tarafından bilinen gerçeklerdir. Meselenin ikinci tarafı ise şu. Herkes tekbaşına bu bela ile başa çıkamayacağının farkına vardı. Şu an dünyada pandemi sorununu tek başına çözebilecek öyle bir devlet ya da devletler topluluğu yok. Sadece ve sadece birlikte hareket ederek, birbirimize omuz vererek bu korkunç felaketin üstesinden gelebiliriz. Meselenin üçüncü tarafı ise şu. Bu konuyu siyasileştirmemek lazım. Tam tersi siyaset burada kendi konumunu pandemiye karşı dayanışmaya devretmeli, zaten zor olan durumun daha da kötüleşmesine yol açacak nifak tohumu ekmek için bir araç olmamalı. Maalesef bir her alanda sürecin siyasileştiğini görüyoruz. Aşıların tescili, devletlerin sağlık örgütlerine yönelik suçlamaları, sorumlulukardan kaçınmak gibi yaklaşımlar maalesef daha ağır basıyor. İyi bu söylediklerim tüm devletleri kapsamıyor. Ama çoğu bu meseleyi siyasileştirme gücünü kendinde bulamadı. Sorunuza yanıt vermeden önce bunları özellikle belirtmek istedim. Benden daha iyi biliyorsunuz bu yılın ilk bahar mevsimi Türkiye için çok zor bir dönem oldu. Günlük vaka sayılarnda 16 Nisan tarihinde 63 bin kişi ile rekor kırıldı. Böylesi olağanüstü bir durumda ki Türkiye kendisi de bu durumun olağanüstü durum olduğunu kabul etti, Rus sağlık yetkililerinin de tavsiyesi üzerine Rusya hükumeti, ülkelerimi arasında karşılıklı hava ulaşımını durdurmaya karar verdi. Bu kararın epidemiloji uzmanları ve doktorlar tarafından alındığını özellikle vurgulamak isterim. Bizde bu alanda kararlar veren ilgili kurumlar bulunuyor. Bu kararın alınmasında siyaset yoktu. Gerçek durum dikkate alınarak böyle bir karara varıldı. Ayrıca bir daha hatırlatmak isterim. Ama durum zamanla iyileşmeye ve istikrar kazanmaya başladı. Ve Rusya'nın ilgili kurumları da hava ulaşımının yeniden başlatılması için Türk tarafıyla görüşmelere başladı. Bu çerçevede 17 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Danışmanı İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ülkemizi ziyaret ederek Rusya Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ile biraraya geldi. 17 Haziran'da ise Türkiye'nin tatil beldelerinde pandemi durumunu yerince incelemek için bir Rus heyet Türkiye'yi ziyaret etti. Biz bu konunun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz kararları uyduruk gerekçelerle değil, Türk partnerlerimizle yaptığımız ortak çalışmalara göre, durum analizine göre alıyoruz. Ayrıca biz Ankara'ya aldığımız kararlara anlayışlı bir yaklaşım sergilediği için de çok minnettarız. Hem Rusya ve hem de Türkiye'de insanların sağlık ve güvenliğinin başlıca öncelik olması çok önemli.

ANEWS: Rusya ve Türkiye'nin karşıt tarafları desteklediği Suriye ve Libya'daki iç çatışmalar, son yıllarda Moskova ile Ankara arasındaki ikili ilişkiler için oldukça ciddi bir sınav olmaya devam ediyor. Yorumunuzu rica ediyorum?

MARIA ZAHAROVA: Biz her bir devletin kendi ulusal çıkarları bulunduğundan artık sözettik. Rusya ile Türkiye'nın uluslararası alanda her zaman menfaaetlerde ortak kesişme noktaları bulduğunu ve hatta ciddi görüş farklılıklar bulunan bazı konularda aynı dilde konuşabildiğini belirtmek istiyorum. Böyle verimli işbirliği örneklerinden birisi hiç kuşkusuz Astana formatıdır. Suriye'de durumun kontrolü için bu süreç çok etkilidir. Bu sadece kağıt üzerinde varlık gösteren bir mekanizma değildir. Bu mekanizma çok zor sorunların çözümüne ciddi şekilde katkıda bulunuyor. Rusya, Türkiye ve İran arasında oluşturulan bu mekanizma sayesinde Suriye'de ateşkes rejimi büyük ölçüde sağlanmış oluyor. Bu ülkelerimiin büyük başarısıdır. Gerçi batıdan aykırı sesler de geliyor. Ama biz gerçeği biliyoruz. Astana formatı çerçevesinde 16. Suriye görüşmelerinin hazırlıklarına da başlamış bulunuyoruz. Uzmanlar şuanda bunun üzerinde çalışıyor. Ayrıca 2018 de imzalanan ve 2020'de ise memeranduma güçlendirilen İdlib'deki duruma ilişin Rus Türk sözleşmesi de başarılı bir şekilde uygulanıyor. Şuanda bi Lazkiye ile Halep arasındaki M4 karayolunn daha güvenli hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk mevkidaşlarımızla Suriye'nin kuzey dou bölgesindeki güvenliğin sağlanması için çalışmalar yapıyoruz. Çatışmaların yeniden başamasını önlemek için ortak devriye çalışmaları devam ediyor. Libya'daki duruma geline ise Ruya ve Türkiye lidererinin Ocak 2020'de vardıkları uzlaşı sayesinde her ne kadar kırılgan olsa bile ateşkesi sağlamak mümkün hale geldi. Ekim 2020'de ise bu uzlaşı Cenevre'de 5+5 formatında daha da pekimiş hale geldi. Bu ateşkese bir yıldan fazla bir süredir uyulduğunu da memnuniyetle kaydetmek isteriz.