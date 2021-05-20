Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki aileler olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te, aşırılık yanlısı yerleşimciler ve mahkemelerle iş birliği içinde İsrail güçlerinin desteğiyle yüzlerce Filistinli ailenin evlerinden zorla tahliye tehlikesi altında olduğunu vurgulayan Bin Ferhan, İsrail'in, Filistin topraklarındaki sömürgeci politikasını hızlandırmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Şiddetin şiddeti doğurduğunu ifade eden Bin Ferhan, şiddetin sadece yıkım getirdiği ve çatışmaları alevlendirdiği konusunda Suudi Arabistan'ın daha önce defalarca uyarıda bulunduğunu dile getirdi.