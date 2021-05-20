Bin Ferhan, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda konuştu.
Suudi Arabistanlı Bakan, bölgede son zamanlarda yaşanan olayların, iki devletli çözüm fırsatlarını azalttığını, şiddet ve aşırıcılığı artırdığını, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm uluslararası çabaları baltaladığını söyledi.
Yasa dışı eylemlerin her düzeyde ele alınması ve bu eylemlerle mücadele için uluslararası alanda hızlı bir şekilde harekete geçilmesi çağrısında bulunan Bin Ferhan, şöyle devam etti:
"Birleşmiş Milletler ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ile uluslararası insan hakları hukuku ve Birleşmiş Milletler kararları kapsamındaki yükümlülükleriyle çelişen işgalin tüm bu yasa dışı politika ve uygulamalarının derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkına yönelik saldırılar uluslararası sözleşmelerin çiğnenmesidir."