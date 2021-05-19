



HAMİLE KADIN VE 2 YAŞINDAKİ BEBEĞİNİ ŞEHİT ETTİLER

Öte yandan Deyr el-Belh'ta Saliha ailesinin evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin; baba İyad Abdulfettah (35), hamile eşi Emani (33) ve 2 yaşındaki kızları Nağim ile Feda Fahri Kudra (32) isimli bir kadın olduğu öğrenildi.