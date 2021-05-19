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    • Dünya
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    • 19.05.2021 19:45
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    İşgalci terör devleti , 'de sivilleri hedef aldı: 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 şehit

    Terör devleti , tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor... İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana 'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 1620'ye ulaştı.

    İşgalci terör devleti İsrail insanlık suçu işliyor

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 64'ü çocuk 227 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.



    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail savaş uçaklarının son olarak Deyr el-Belh ilçesinde Saliha ailesinin evini bombaladığı, saldırıda 3'ü aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



    Açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye yükseldiği kaydedildi.

    Yaralı sayısının ise 1620'ye ulaştığı ifade edildi.



        HAMİLE KADIN VE 2 YAŞINDAKİ BEBEĞİNİ ŞEHİT ETTİLER
        Öte yandan Deyr el-Belh'ta Saliha ailesinin evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin; baba İyad Abdulfettah (35), hamile eşi Emani (33) ve 2 yaşındaki kızları Nağim ile Feda Fahri Kudra (32) isimli bir kadın olduğu öğrenildi.
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