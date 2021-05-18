Terörist İsrail devleti mazlum Filistin halkına bombalar yağdırmaya devam ediyor. Gerçekleşen saldırılar sonucunda aralarında bebeklerin de olduğu yüzlerce Filistinli şehit olurken bir o kadar da kişi yaralandı. İsrail tarafından geçtiğimiz günlerde Filistin'de bulunan bir binanın vurulması ise tepki çekmişti. Yaşanan tepkilerin ardından ise ABD'de bulunan Yahudi lobileri Kongre üyelerini kuklası yapmak için harekete geçti.