Terörist İsrail devleti mazlum Filistin halkına bombalar yağdırmaya devam ediyor. Gerçekleşen saldırılar sonucunda aralarında bebeklerin de olduğu yüzlerce Filistinli şehit olurken bir o kadar da kişi yaralandı. İsrail tarafından geçtiğimiz günlerde Filistin'de bulunan bir binanın vurulması ise tepki çekmişti. Yaşanan tepkilerin ardından ise ABD'de bulunan Yahudi lobileri Kongre üyelerini kuklası yapmak için harekete geçti.
YAHUDİLER HAREKETE GEÇTİ
New York Times'ta yayımlanan makalede, ABD'deki en güçlü Yahudi lobi grubu olan AIPAC'in, İsrail'in yanında durmakla birlikte Filistinlilerin de hayat hakkına Amerikan halkının değer verdiğini belirten bir mektubu imzalayan bir grup Yahudi Demokrat vekile baskı yaptığı belirtildi.
Makalede, "ABD'nin İsrail ile yakın ittifakını sona erdirme niyetleri olmasa da Washington'da giderek artan sayıda Demokrat, ülkeye Filistinlilere yönelik sert muamelesi için artık izin vermeye istekli olmadıklarını söylüyor." ifadesine yer verildi.