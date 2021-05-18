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    • Dünya
    • 18.05.2021 17:46
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    • 18.05.2021 18:37
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    'da "" sloganı atan kadın polis soruşturuluyor: Polis memurları gösterilere katılamazlar

    polisi, 15 Mayıs'ta başkent 'da 'in ve 'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere destek veren kadın polis memurunu soruşturuyor. 'ndan açıklama geldi...

    AA
    Özgür Filistin sloganı atan İngiliz polise soruşturma

    , yaptığı açıklamada, "Polis memurları, gösterilere katılanlarla olumlu şekilde ilişki kurmaya teşvik edilirken, aktif olarak katılmamaları veya siyasi pozisyonları benimsememeleri gerektiğini bilirler. Halkın memurlarımıza güvenini sağlamak için bu hayati önem taşır. Mesleki Standartlar Müdürlüğü, bu olayın tüm koşullarını araştırmak ve hangi işlemin daha uygun olduğunu belirlemek için bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

    'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, polis memuru, 'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde protestocularla konuşmuş ve "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.

    'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki 'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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    Haberler Dünya Londra'da "Özgür Filistin" sloganı atan İngiliz kadın polis soruşturuluyor: Polis memurları gösterilere katılamazlar