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    • Dünya
    • 13.05.2021 02:02
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    • 13.05.2021 02:02
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    Başkanı Joe Biden terörü savundu: Binlerce roket topraklarına düşerken 'in kendini savunma hakkı var

    Başkanı Joe Biden, Başbakanı ile telefonda görüştüğünü belirterek "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." diye konuştu. Haberin detayları...

    Biden: İsrail'in kendini savunma hakkı var

    , 'da Kovid-19 aşılamalarına ilişkin yaptığı basın toplantısı esnasında ve 'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

    İsrail'in yanı sıra , ve gibi ülkeleri ile de bu konuda yakın temas halinde olduklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu konuda yakın zamanda bir açıklama yayımlayacaklarını söyledi.

    Yakın zamanda durumun sakinleşmesini beklediğini vurgulayan Biden, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden terörü savundu: Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var