Kitaba göre burada Woodward, Başkan'ı İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na nikahla ilgili evrak işlerini halletmek için giren ve burada öldürüldükten sonra cenazesine bir daha ulaşılamayan 59 yaşındaki Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili sıkıştırdı.

Bu esnada ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü CIA, cinayetle ilgili raporunu tamamlamış ve Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi için emri bizzat verdiği sonucuna ulaşmıştı.

Trump'ataki herkes Kaşıkçı'nın öldürülmesinden dolayı çok üzgün. Bu gördüğüm en korkunç şeylerden biri. Siz de böyle söylemiştiniz" diyen Woodward, aldığı yanıtı kitapta şöyle aktarıyor:

"Trump söze 'Evet ama İran da her gün 36 kişiyi öldürüyor' diye başladı. Ben de yeniden Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili sorular sorarak konuşmayı yeniden başa döndürdüm ve Muhammed bin Selman'ın cinayetteki rolüyle ilgili ne düşündüğü konusunda Başkan'ı sıkıştırdım.

"Trump da yanıt olarak 'Onun kıçını ben kurtardım. Kongre'yi onu rahat bırakma konusunda ikna eden bendim. Onları durdurabildim.' dedi."

Kitabın ilgili bölümüne ulaşan ve haberi yayımlamadan önce Beyaz Saray'ı arayan Business Insider, Saray'ın yorum yapmaktan kaçındığını yazdı.

Haberin yayımlanmasının ardından bir gazeteci, Trump'a "Suudi liderin 'kıçını' kurtardım derken ne demek istediniz?" diye sordu. Trump, "Bunu senin düşünüp bulman gerekecek" diye yanıt verdi.