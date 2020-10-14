Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Ağustos ayında söz konusu anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada, "Krallık, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmek için herhangi bir tek taraflı hareketinin iki devletli çözümü baltaladığını düşünüyor" ifadelerini kullanarak Suudi Arabistan'ın Filistinlilerle barış sağlanana kadar İsrail ile diplomatik bağlar kurmayacağını ifade etmişti. İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin bir koşulu olarak uluslararası anlaşmalar temelinde Filistinlilerle barış sağlanması gerektiğini belirten Faysal, "Bu gerçekleştiğinde her şey mümkün" diye konuşmuştu.



Öte yandan geçtiğimiz 15 Eylül'de İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ABD'nin arabuluculuğu ile imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ABD, bölgedeki diğer ülkeleri de anlaşmaya katılma konusunda ikna etmeye çalışıyor.