Dini nefret, düşmanlık ve şiddet eylemlerinin izlenmesi ve rapor edilmesi için bir gözlemevi kurulması amacıyla BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğine çağrıda bulunulan açıklamada, BM ve diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerden, 15 Mart'ın "İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kabul edilmesi istendi.