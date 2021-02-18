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    • Dünya
    • 18.02.2021 19:49
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    • 18.02.2021 19:57
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    yayın kuruluşu , İslam'ı kötülemekle suçlanıyor

    yayın kuruluşu , ülkedeki en büyük Müslüman sivil toplum platformu nin (MCB) ilk kadın başkanı olan ile yaptığı röportajda, "İslam'a ve Müslüman kadınlara karşı önyargıyı" güçlendirmekle suçlandı. BBC'nin ideolojik saplantılı yazı işleri ekibi ile program yapımcılarını değiştirmesi ve Müslümanlarla daha iyi ilişki kurması istendi.

    İHA
    İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin İslam düşmanlığı

    İngiltere'de aralarında ünlü komedyen Deborah Frances-White ve bazı Muhafazakar Parti milletvekillerinin de yer aldığı 100 kişi, BBC Radio 4'te "Kadın Zamanı" adlı programa katılan Muhammed ile yapılan röportajda, sunucunun tavrını eleştiren bir mektup yayımladı.

    Mektupta, BBC'ye, yazı işleri ekibi ile program yapımcılarını çeşitlendirmesi ve Müslümanlarla daha iyi ilişki kurması çağrısı yapıldı.

    SORULARA CEVAP VERMEK İSTEYEN MUHAMMED'İN SÖZÜ HER DEFASINDA KESİLDİ

    Muhammed ile yapılan röportajdaki soruların, İslam ve Müslüman kadınlara yönelik "zarar verici düşünceler ve önyargıyı" güçlendirdiğine dikkat çekilen mektupta, Muhammed'e dinle ilgili hüküm verebilecek bir konumda olmadığını söylemesine rağmen 4 kez üst üste "kadın imamlar" konusunun sorulduğu ve sorulara cevap vermek isteyen Muhammed'in sözünün her defasında kesildiği belirtildi.

    Röportajın çerçevesi ve sosyal medya için "kadın imam" kısmının kırpılmasının, İngiltere'deki Müslüman kadınları temsil eden şeyleri aslına uygun olarak sunmak yerine siyasetçilerden hesap sorma röportajlarının tarzı ve tonunu yansıttığı vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:

    "Dahası din adamlığı müessesinin olmadığı bir dinde, hahamlarla imamlar ve rahipler arasındaki sahte eşdeğerlik kurulması, İngiltere'deki Müslüman topluluklarla gerçek bir ilişki kurmak için gerekli temel din bilgisi eksikliğini gösteriyordu."

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