İslam Alimi Muhyiddin el-Karadaği'den A Haber'de önemli mesaj: İslam ümmeti birlik olmalı

Yanıt: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'ı veya başka her hangi bir dini hedef almaya hakkı yok. Hatta bu Fransa kanunlarına da aykırı. Kanun gereği din ile devlet işleri bu ülkede ayrılmıştır. Mesela kiliseyi siyasete, siyaseti de kiliseye müdahale etmekten men etmişlerdir. Şimdi Macron'un söyledikleri bir dine müdahaledir. Hele ki rahmet dini olarak nam salmış bir dine. Ayrıca bu durum 1 milyar 700 milyon Müslümanı da incitiyor. Yani hiçbir durum, islam dini gibi muazzam bir dine hiç kimsenin saldırmasına hak vermez. Başka dinlere de saldırımaz. Yani bir genç bir suç işlemiş. Sen bunu tüm Müslümanlara mal edemezsin. Hatta dikkat edilirse dünyada ki aşırılık yanlısı kesimin oranı yüzde bire bile tekabül etmez. Şimdi siz nasıl 1 milyar 700 milyon insanı, küçük bir grup yüzünden suçlu ilan ediyorsunuz. Gerçekten bu durum hem insani ve hem de kanuni olarak doğru bir yaklaşım değil.

Soru: Batılı liderlerin ne yazık ki dillerinden düşürmediği bir kavram var. o da, "İslami terörizm". Siz de sık sık bu ifadenin kullanılmasına karşı çıkıyorsunuz. Bu tarz söylemler, Avrupa'da islamofobiyi daha da körüklemiyor mu?