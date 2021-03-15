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    • 15.03.2021 09:42
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş "yla mücadele" açıklaması

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, yla mücadele konusunun Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşların gündeminde tutulmasına yönelik aktif çaba ve girişimlerinin süreceğini bildirdi. Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylemlerin olduğu ülkelerle ilgili yıllık raporlar hazırlanacağı belirtilen açıklamada, bunların uluslararası kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

    Türkiye'den İslam karşıtlığıyla mücadele açıklaması

    Bakanlıktan 15 Mart "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" vesilesiyle yapılan yazılı açıklamada, 'nın kentinde 15 Mart 2019'da düzenlenen terör saldırısının ikinci yılı dolayısıyla, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişinin saygı ve rahmetle anıldığı belirtildi.

    Açıklamada, Türkiye'nin, uluslararası platformlarda ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstlendiği, nın (İİT) bu yöndeki çabalarını desteklediği ve bu amaçla Türkiye'nin girişimleriyle İİT bünyesinde Avrupa Müslümanları Temas Grubu oluşturulduğu kaydedildi.

    Yeni Zelanda'daki terör saldırısının hemen akabinde Türkiye'nin o tarihte İİT Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla yaptığı çağrı üzerine 22 Mart 2019'da İstanbul'da Dışişleri Bakanları Düzeyinde İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın düzenlendiği anımsatılan açıklamada, o vesileyle İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası farkındalığın artırılması yönünde çağrıda bulunulduğu hatırlatıldı.

    Açıklamada, bu anlayış çerçevesinde, 27-28 Kasım 2020'de Niamey'de toplanan İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından 15 Mart tarihinin "" ilan edilmesi yönünde karar alındığı ifade edildi.

    Söz konusu karar uyarınca, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası farkındalık yaratılması bağlamında İİT üyesi ülkelerin BM nezdindeki Daimi Temsilciliklerinin girişimleriyle 17 Mart 2021'de düzenlenecek yüksek düzeyli çevrim içi etkinliğe Dışişleri Bakanı 'nun da video mesajıyla katılacağı aktarıldı.

    Açıklamada, "İslam karşıtlığıyla mücadele konusunun BM başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşların gündeminde tutulmasına yönelik aktif çaba ve girişimlerimiz sürecektir." ifadesi kullanıldı.

    Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylemlerin olduğu ülkelerle ilgili yıllık raporlar hazırlanacağı belirtilen açıklamada, bunların uluslararası kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş "İslam karşıtlığıyla mücadele" açıklaması