Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam'ı ve Müslümanları hedef alan çıkışlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İslam'a savaş açtığını açıkça dile getiren ve hazırladıkları yasa tasarısıyla 'Aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını" söyleyen Macron, "terörle mücadele" maskesine sığınıyor. "Fransız İslamı" istediğini anlatan Macron, İslamofobik söylemler ile tüm Müslümanları hedef haline getirmeye çalışıyor.

Kısa süre önmce yaptığı açıklamalarla İslam'ı hedef alan ve Fransız tipi bir İslam istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracaklarını ifade etti. Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırıları sonrası 3 yıldır terör ve aşırılıkla mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Macron, mücadelenin daha da yoğunlaştırılacağına dikkat çekti.

"Sorunun adını koyduk, Müslüman vatandaşlarımızı İslami radikalleşmeden koruyacağız" diyen Macron, Çarşamba günü Şeyh Yasin Topluluğu'nu feshedeceklerini duyurdu.