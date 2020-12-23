Brezilya, CoronaVac aşısını beğendi

Aşı adayının Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Sao Paulo eyaletine bağlı ülkede biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz sonlarında başlamıştı. Ülkede 13 bin gönüllü üzerinde denenen aşı adayının deneyleri, beklenmedik bir yan etki nedeniyle 10 Kasım'da durdurulmuş ve 12 Kasım'da yeniden başlatılmıştı. Sao Paulo eyaleti, başarılı olması durumunda 46 milyon dozluk aşı almanın yanı sıra Çinli ilaç şirketiyle aşının üretimi için gerekli teknolojinin Butantan Enstitüsüne aktarılması üzerine anlaşmıştı.

CoronaVac'ın klinik deneyleri Brezilya'nın yanı sıra Türkiye ve Endonezya'da da yapılıyor.

Kovid-19 kaynaklı 188 binden fazla ölüm ve 7 milyon 300 binden fazla vaka sayısıyla Brezilya, dünyada salgından en çok etkilenen 3. ülke konumunda bulunuyor.