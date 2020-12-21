"Bir denge bulmak zorundayız. Şeffaf davranmak çok önemli. Halka gerçeği olduğu gibi anlatmak çok önemli. Ancak bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu iyi anlatmak da önemli."

"GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NDEKİ TÜR İNGİLTERE'DEKİNDEN FARKLI"