Koronavirüs vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan bahseden Hancock, "Bu yeni varyant son derece endişe verici. Çünkü daha bulaşıcı ve Birleşik Krallık'ta keşfedilen (ilk) yeni varyant daha fazla mutasyona uğramış görünüyor" ifadelerini kullandı.

İki vakanın da Güney Afrika'dan gelenlerle temaslı olduğunu belirten Hancock, "Birleşik Krallık'taki vakalar ile yakın temaslıları karantina alıyoruz. İkinci olarak, derhal Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması getiriyoruz. Üçüncü ve en önemlisi de son iki hafta içinde Güney Afrika'da bulunan ve onlarla yakın temaslı olan Birleşik Krallık'tan herkes derhal karantinaya girmeliler" dedi.