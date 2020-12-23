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    • 23.12.2020 19:43
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    Son dakika: 'de a uğramış ün daha bulaşıcı olan yeni ı tespit edildi

    Gelen son dakika haberine göre, , yeni tip ün (Kovid-19) bir unun daha tespit edildiğini duyurdu. İngiltere yeni ın daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

    takvim.com.tr
    Daha bulaşıcı koronavirüs tespit edildi

    Son dakika haberi!

    İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Birleşik Krallık'ta geçen hafta belirlenen varyanttan daha bulaşıcı olan yeni bir koronavirüs varyantı tespit ettiklerini açıkladı.

    Hancock İngiltere'de Güney Afrika ile bağlantılı başka bir yeni mutant koronavirüs vakalarının bulunduğunu ve ülke için yeni seyahat kısıtlamaları getirdiğini söyledi.

    "DAHA BULAŞICI BİR VİRÜS KEŞFETTİK"

    Hancock basın toplantısında şöyle konuştu:

    "Tıpkı bu virüsü kontrol edebilecek kademeli bir sisteme sahip olduğumuz gibi, yeni, daha bulaşıcı bir virüs keşfettik. Bu tehlikeli bir oranda yayılan bir varyant."

    "YENİ VARYANT SON DERECE ENDİŞE VERİCİ"

    Koronavirüs vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan bahseden Hancock, "Bu yeni varyant son derece endişe verici. Çünkü daha bulaşıcı ve Birleşik Krallık'ta keşfedilen (ilk) yeni varyant daha fazla mutasyona uğramış görünüyor" ifadelerini kullandı.

    İki vakanın da Güney Afrika'dan gelenlerle temaslı olduğunu belirten Hancock, "Birleşik Krallık'taki vakalar ile yakın temaslıları karantina alıyoruz. İkinci olarak, derhal Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması getiriyoruz. Üçüncü ve en önemlisi de son iki hafta içinde Güney Afrika'da bulunan ve onlarla yakın temaslı olan Birleşik Krallık'tan herkes derhal karantinaya girmeliler" dedi.

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    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'de mutasyona uğramış koronavirüsün daha bulaşıcı olan yeni varyantı tespit edildi