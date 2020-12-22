TATİL GELENEKLERİNDEN VAZGEÇİLMELİ



Salı günü yaptığı açıklamada, diğer birçok Amerikalı gibi tatil geleneklerinden nasıl vazgeçtiğinden bahseden Biden, "Şükran Günü'nde yaptığımız gibi, hepimiz birbirimize daha fazla değer vermeliyiz ve birbirimizden biraz daha ayrı kalmalıyız. Bunun zor olduğunu biliyorum" dedi. Salı günüyle beraber Amerika'da toplam koronavirüs ölü sayının 319 bini geçmesinin ardından sağlık uzmanları, özellikle de yaklaşan Noel için büyük gruplar halinde seyahat etmemeleri veya toplanmamaları konusunda Amerikalıları uyardı.