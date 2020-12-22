Koronavirüs mutasyonu son dakika gelişmeler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Aralık 2019'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüste bilim insanlarının aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar alması umut oldu. Aşıda sevindiren haber gelirken virüsün mutasyona uğradığı haberleri ülkeleri tedirgin etti. İngiltere'den gelen virüsün yeni mutasyonuyla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirildi. 'SARS-CoV-2 VUI 202012/01' isminin verildiği koronavirüs mutasyonunun Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da görüldüğü bildirildi. Son gelen açıklamalarla virüsün görüldüğü ülkeler şöyle; Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Avusturya,Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, ve Ukrayna. İşte, ayrıntılar
KORONAVİRÜS MUTASYONU HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?
Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.
WHO'nun Avrupa'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, Birleşik Krallık'ta görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu.
Belçika'da da virüse rastlandı. New York Times'ın haberine göre; Güney Afrika Cumhuriyeti de İngiltere'deki mutasyon geçiren virüsün görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den gelen bir hastada mutasyona uğramış koronavirüsün bulunduğunu açıkladı.
Diğer yandan, İngiltere'nin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de farklı bir koronavirüs mutasyonu saptandığı belirtildi. Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre, Güney Afrikalı bilim insanları, yeni koronavirüs mutasyonunun çok daha bulaşıcı olduğunu ve aynı İngiltere'deki gibi hızla yayıldığını belirtti.
Ukrayna'nın batısında bir erkek hastada İngiltere'de ortaya çıkan korona virüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiği bildirildi.
İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19'un mutasyona uğramış türü tüm dünyada endişeye neden oldu. Bulaşıcı Hastalık Doktoru Viktor Petrov, Ukrayna'nın batı bölgesinde bir hastada mutasyona uğramış Covid-19 türünün tespit edildiğini açıkladı.
Petrov, "Nikolay isimli hastam işi gereği Çekya'ya gidip geliyor. İngiltere'nin duyurduğu mutasyona uğramış yeni tip korona virüse yakalandı. Zakarpatya bölgesinde bu virüsün görüldüğünü doğrulama şansım da oldu. Bu virüs grip ve Hepatit C gibi çok hızlı yayılıyor" dedi.
MUTASYONA UĞRAYAN KORONAVİRÜS ÖLDÜRÜCÜ MÜ?
Birleşik Krallık'ta yeni tür koronavirüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken, ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı. Sonucu pozitif çıkan Covid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor.
Birleşik Krallık'ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 326 olarak kayıtlara girdi. Geçen haftaya göre ölü sayısında yüzde 125'i aşkın artış dikkat çekti. Geçen pazar ölü sayısı 144 olarak açıklanmıştı.
Değişime uğrayan yeni tür virüs ilk olarak Eylül ayında tespit edildi. Kasım ayında Londra'da tespit edilen vakaların dörtte birine yakını yeni tür virüsle bağlantılı. Bu oran, Aralık ortasında vakaların üçte ikisine yükseldi. Yetkililer yeni türün çok daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı.
DSÖ'DEN AÇIKLAMA
DSÖ, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, daha hızlı yayılan koronavirüs türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı belirtildi.
YENİ TÜRÜN AŞI ÇALIŞMALARINI NEDEN ETKİLEMEMESİ BEKLENİYOR?
Yapılan ilk incelemeler, mutasyonun koronavirüsün "spike proteini" olarak adlandırılan, virüsün hücrelere yapışmasını ve içine girmesini sağlayan diken benzeri çıkıntılarda meydana geldiğine işaret ediyor.
Şu ana kadar onaylanan ve kısa bir süre içerisinde onaylanması beklenen aşıların tamamı mevcut spike protein yapısına göre geliştirildi.
Bu nedenle de virüsün bu bölümünde meydana gelen bir mutasyonunu aşıları etkileyip etkilemeyeceği sorusu da gündeme geliyor.
Ancak bilim insanları, aşıların bağışıklık sistemini, virüsün tek bir bölümü değil, farklı birçok bölümüne göre eğittiğini ve bu nedenle de tek bir yapıda meydana gelecek değişimin aşıların etkinliğini azaltmayacağını söylüyor.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere Kamu Sağlığı'ndan Dr. Susan Hopkins, aşıların "bağışıklık sisteminde genel bir tepki" yarattığını ve virüslerin uğradığı mutasyonların da aşıları etkisiz kılacak bir gelişme olduğunu söyledi.
Dr. Hopkins, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde daha fazla bilgi sahibi olunacağını belirtti.
Hopkins, "Şu anda bazı laboratuvar ortamlarında virüs geliştiriliyor. Bu virüsü elde ettikten sonra hem daha önce koronavirüs geçirmiş kişilerde hem de aşılanmış kişilerde nasıl tepki verdiğini daha rahat görebileceğiz" dedi.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN KORONAVİRÜS MUTASYON AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında satır başlıkları;
14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır.
Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır.
İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk.