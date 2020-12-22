



Petrov, "Nikolay isimli hastam işi gereği Çekya'ya gidip geliyor. İngiltere'nin duyurduğu mutasyona uğramış yeni tip korona virüse yakalandı. Zakarpatya bölgesinde bu virüsün görüldüğünü doğrulama şansım da oldu. Bu virüs grip ve Hepatit C gibi çok hızlı yayılıyor" dedi.

MUTASYONA UĞRAYAN KORONAVİRÜS ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Birleşik Krallık'ta yeni tür koronavirüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken, ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı. Sonucu pozitif çıkan Covid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor.