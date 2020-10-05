Sheffield Üniversitesinden yapılan açıklamada, Patlama ve Etki Mühendisliği bölümünden bir grup bilim insanının patlamaya ait videolarla şok dalgasının şehirde nasıl yayıldığını haritaladığı ve patlamanın şiddetine ilişkin ölçümler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, patlamanın tarihteki nükleer olmayan en büyük patlamalardan biri ve yaklaşık 500 ile 1100 ton arasında TNT'ye eş değer olduğu ifade edildi.