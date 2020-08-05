Simpsonlar kehaneti nedir? Simpsonlar Lübnan kehaneti! Simpsonlar kimdir?

Simpsonlar kehaneti nedir? Simpsonlar Lübnan kehaneti gündeme oturdu. ABD yapımı popüler çizgi dizi Simpsonlar pek çok kehanete konu oluyor. Dizide yayınlanan sahnelerin gerçek hayatta yaşanacaklara dair mesaj verdiğine dair inanışlar bulunuyor. Peki, Simpsonlar kehaneti nedir?
SİMPSONLAR KEHANETİ NEDİR?
11 Eylül ikiz kuleler saldırısı, Çin'den dünyaya bulaşan corona virüs gibi olayları yıllar önce yayınlayan Simpsonlar dizisinde bu kez de Beyrut saldırısının benzerinin yayınlandığı iddia edildi.
Büyük bir patlama sonucunda liman yakınındaki yerde mantar bulutu şeklinde patlama olduğu anında her yere yayıldığı görülüyor. Patlamanın tonlarca ağırlıkta olan patlayıcı madde deposundan çıkması da yine ilginç tesadüfler arasında yer alıyor.
SİMPSONLAR KEHANETLERİ NELER?
Simpsons, yıllar önce Trump seçimi başta olmak üzere birçok gelişmeye bölümlerinde yer vermişti. 19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkanı seçildi ve göreve başladı.
Simpsons'ın bir bölümünde Çin'den gelen bir paketten Amerika'ya Corona virüs bulaşıyor iddiası uzun süre gündemdeydi. Dizinin 1993'te yayınlanan bir bölümünde, Japonya'dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.
Japonya'da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, "Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen" diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD'ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.
SİMPSONLAR KİMDİR?
Simpsonlar Matt Groening tarafından Fox Broadcasting Company için yaratılan animasyon televizyon durum komedisidir. Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisidir. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçmekte ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hâllerini hicvetmektedir.
Simpsonlar, ilk yayımlandığı günden itibaren 25 Primetime Emmy Ödülü, 26 Annie Ödülü ve bir Peabody Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı. Time dergisinin 31 Aralık 1999 tarihli sayısında dizi, 20. yüzyılın en iyi televizyon dizisi olarak adlandırıldı.