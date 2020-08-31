Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre patlamanın 3,8 milyar dolar ila 4,6 milyar dolar arasında fiziksel hasara neden olduğu belirtildi.

EN AĞIR ETKİLENEN SEKTÖRLER

Patlamanın 2,9 milyar dolar ila 3,5 milyar dolar arasında da tahmini ekonomik kayba neden olduğunun aktarıldığı açıklamada, konut, ulaşım ve kültür varlıklarının en ağır etkilenen sektörlerden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan'ın yeniden inşa edilmesi için kararlı eylemler gerektiğine işaret edilerek, ülkenin ekonomik durumu göz önüne alındığında, kapsamlı bir toparlanma ve yapılanma için uluslararası yardım ve özel yatırımların önem taşıdığı vurgulandı.