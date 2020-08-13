TÜRKİYE HASTANEYE HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAK

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan da "Türkiye, patlamanın ilk anından itibaren Lübnan'ın yanında yer aldığı, yardımlar konusunda hızlı davrandığı, Lübnan'daki Lübnanlılar, Suriyeliler ve Filistinlilerin yardımına koştuğu için Sayın Başkan ve Türk halkına teşekkür ediyoruz." dedi.

Özellikle bu süreçte böyle bir hastaneye çok ihtiyaçları olduğunu ve kendilerinin de hastanenin bir an önce açılmasını istediklerini vurgulayan Bakan Hasan, bu konuda somut adımlar attıklarını, Maliye Bakanlığından çok hızlı bir fon temin ettiklerini ve hastane yönetimi için kadro belirlediklerini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan ayrıca bu süreçte teknik desteğe çok ihtiyaçları olduğunu, bu sayede hastaneyi bir an önce açabileceklerini söyledi.

Prof. Dr. Topaloğlu ve Lübnanlı yetkililerin görüşmesinde, ayrıntılar hakkında teknik ekiplerce protokol oluşturulması ve sürecin takvimlendirilerek harekete geçilmesi konusunda mutabakata varıldı.

"TÜRKİYE, LÜBNAN HALKININ HER ZAMAN YANINDADIR"

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve beraberindeki heyet ile Lübnan Sağlık Bakanı Hasan ve bürokratlar daha sonra Sayda Türk Hastanesi'nde incelemelerde bulundu ve varılan mutabakatı basın mensuplarıyla paylaştı.

Prof. Dr. Topaloğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dostluk ve kardeşlik ilişkileri içerisinde ayrım gözetmeksizin tüm Lübnan halkının yanında olduğunu belirterek, Lübnan halkına desteklerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Sayda Türk Hastanesi'nin özellikle hem pandemi sürecinde sağlayacağı fayda hem de ciddi derecede yaralanmayla sonuçlanan Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası travma hastalarının tedavileri açısından kritik işlevi olacak.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun Sayda Türk Hastanesi'nin açılmasına yönelik görüşmeleri Lübnan basınında geniş yer buldu.

PATLAMADA YARALANAN TÜRK VATANDAŞININ TEDAVİSİ TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

Beraberindeki heyetle patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda da incelemelerde bulunan Prof. Dr. Topaloğlu daha sonra olayda ağır yaralanan Türk vatandaşının yakınları ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Topaloğlu, yaralı vatandaşın sağlık durumu elverdiği anda ambulans uçakla Türkiye'ye naklinin gerçekleşeceğini ve tedavisine Türkiye'de devam edileceğini bildirdi