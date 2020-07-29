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    • 29.07.2020 19:57
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    , potansiyel sı için 60 milyon dozluk yeni sipariş verdi

    ile Sanofi ve İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline arasında, iki şirket tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 sından 60 milyon adet tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. daha önce de Alman ilaç şirketi BioNTech ile 30 milyon doz, Fransız ilaç şirketi Valvena'yla ile de 60 milyon doz için anlaşma sağlamıştı.

    İngiltere'den potansiyel aşı için bir hamle daha

    Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, halen test süreci devam eden çalışmasının başarılı olması halinde ne 60 milyon doz aşını tedarik edilmesi konusunda tarafların anlaştığı kaydedildi.

    Açıklamada, İngiliz hükümetinin ödeyeceği meblağ belirtilmezken, aşı çalışmasının başarılı olması halinde denetim kuruluşları tarafından onay sürecinin 2021 yılının ilk yarısında tamamlanabileceği ifade edildi.

    İngiliz hükümeti daha önce de Kovid-19 için geliştirilen ve henüz test aşamasında olan aşılar için Alman BioNTech ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 30 milyon doz için, ilaç şirketi Valvena'yla ile de 60 milyon doz için anlaşmıştı.

    Haberler Dünya Londra, potansiyel koronavirüs aşısı için 60 milyon dozluk yeni sipariş verdi
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