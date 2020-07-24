Bunun küçük bir etki olduğunu düşünüyoruz, bundan tamamen emin değiliz. Ancak Birleşik Krallık'ta yapılan testlere dayanan bulgularımıza göre, G-tip mutasyon, D mutasyonuna sahip virüslerden daha hızlı vaka kümeleri oluşturuyor ve daha büyük kümelerle sonuçlanıyor gibi görünüyor.

Bu mutasyonla hayatta kalma veya hastanede yatma süresi arasında kayda değer bir bağlantı görmedik. Dolayısıyla bu mutasyonun, virülansın (Hastalığın şiddet derecesini ifade eden terim -ç.n.) değişmesi açısından önemli olduğunu düşünmüyoruz. Söz konusu etki, aktarılabilirlik üzerinde gibi görünüyor.