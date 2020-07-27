ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının denemelerine başladı.

GÖNÜLLÜLER ÜZERİNE DENENECEK

Moderna ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen, 3'üncü ve son aşamada olan aşı adayı, ikişer doz halinde gönüllüler üzerinde denenecek.