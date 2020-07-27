ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının denemelerine başladı.
GÖNÜLLÜLER ÜZERİNE DENENECEK
Moderna ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen, 3'üncü ve son aşamada olan aşı adayı, ikişer doz halinde gönüllüler üzerinde denenecek.
ABD'de 90 farklı yerde 30 bin kişi üzerinde denemelerine başlanan aşıdan 30 Kasım'a kadar sonuç alınması bekleniyor.
Aşının Kovid-19'a karşı etkili olması durumunda üretim ve kullanımına onay verilecek.
EN BÜYÜK ARAŞTIRMA NİTELİĞİNDE
Söz konusu denemeler, Kovid-19 aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma niteliğinde.