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    • 27.07.2020 21:54
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    'li ilaç şirketi son aşamasına gelinen aşısının denemelerine başladı!

    merkezli ilaç şirketi , son aşamasına gelinen yeni tip (Kovid-19) aşısının denemelerine başladı. İlk aşamada 45 genç yetişkin üzerinde denenen aşının son aşamasına risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları bulunanlar da dahil edildiği bildirildi.

    Koronavirüs aşısında umutlandıran gelişme!

    ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının denemelerine başladı.

    GÖNÜLLÜLER ÜZERİNE DENENECEK
    Moderna ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen, 3'üncü ve son aşamada olan aşı adayı, ikişer doz halinde gönüllüler üzerinde denenecek.

    ABD'de 90 farklı yerde 30 bin kişi üzerinde denemelerine başlanan aşıdan 30 Kasım'a kadar sonuç alınması bekleniyor.

    Aşının Kovid-19'a karşı etkili olması durumunda üretim ve kullanımına onay verilecek.

    EN BÜYÜK ARAŞTIRMA NİTELİĞİNDE

    Söz konusu denemeler, Kovid-19 aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma niteliğinde.

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