"Pandemi sürecini yönetme noktasında bizim için önemli olan iki parametre var. Bunlardan birincisi aşının bir an önce gelmesi." diyen Çelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada devam eden 9 aşı çalışması var. Bunlardan 2'si ülkemizde de faz çalışması aşamasında. 6-9 ay içerisinde aşı ve etkin tedaviler geldikten sonra Kovid-19, diğer viral hastalıklar gibi olacak. Yıl sonu veya 2021'in ilk yarısında aşılar da gündemimizde olacak. Böylece pandemi, dünya üzerindeki etkisini ve hegemonyasını kaybedecek."