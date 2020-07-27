Trump, ABD'nin sınırlarının dışındaki ülkelerde de virüs konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayarak "Tüm dünya bu Çin virüsünden dolayı acı çekiyor." dedi.

ABD'nin 52 milyondan fazla Kovid-19 testi yaptığını söyleyen Trump, "Biz kendi vakalarımızı rapor ediyoruz. Ancak dünyanın birçok ülkesi rapor etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump konuşmasının ardından biyoteknoloji merkezini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Trump'ın daha önce başka birçok yeri ziyaretinin aksine, bu merkezdeki gezisi esnasında maske takması dikkatlerden kaçmadı.