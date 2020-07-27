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    • 27.07.2020 17:34
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    ’de nın üçüncü aşama testleri başladı

    ilaç şirketi , korona virüs nın 30 bin gönüllü üzerinde yapılacak 3'üncü aşama testlerine başladı.

    ABD’de üçüncü aşama testleri başladı

    ilaç şirketi , korona virüs nın 30 bin gönüllü üzerinde yapılacak 3'üncü aşama testlerine başladı.

    Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD, Covid-19 aşı çalışmalarını sürdürüyor. ABD merkezli Moderna ilaç şirketi, aşı çalışmalarında 3'üncü aşamaya geçildiğini duyurdu. İlaç şirketi, üçüncü aşamayı 30 bin gönüllü üzerinde yapılacak testlere başlandığını açıkladı.
    Gönüllülere verilen dozların ne kadar etkili olduğu açıklanmayacak. Ancak, gönüllülere verilen 2 dozun ardından virüsün yayılmaya devam ettiği grup daha yakından takip edilecek.

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