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    • Dünya
    • 27.05.2020 16:02
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    • 27.05.2020 16:02
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    yine rezil oldu! 'e gönderdiği savaş gemisi bozuk çıktı

    ’ın darbeci ’i desteklemek için gönderdiği YDRA fırkateyninin arıza nedeniyle görevinin iptal edildiği bildirildi. Avrupa Birliği'nin Hafter'i desteklemek için örtülü şekilde hazırladığı plan, üye ülkeleri ikiye bölmüştü.

    Yunan'dan Hafter'e 'bozuk' destek!

    Yunan basınındaki herlerde, 12 Mayıs'ta Atina yakınlarındaki Salamina deniz üssünden hareket ederek operasyon için hazırlanmak üzere Girit Adası'ndaki Deniz Önleme Eğitim Merkezine (KENAP) giden fırkateynin makine dairesinde hasar tespit edilmesi üzerine yerine fırkateyninin görevlendirildiği belirtildi.

    Haberlerde, SPETSAİS'in, hazırlıklarını tamamlanmasının ardından mayıs sonunda operasyonda görev alacağı kaydedildi.

    Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler () Güvenlik Konseyinin 'ya olan silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta İrini adı verilen operasyon başlatma kararı almıştı.

    Operasyonun, Libya açıklarında gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor.

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