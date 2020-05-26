Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir zırhlı aracı imha ederken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ait bazı askeri araçları da ele geçirdi.

Libya Ordusunun yürüttüğü "Öfke Volkanı Operasyonu"nun basın ofisi, Twitter hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, 301. Piyade Taburu'nun Trablus'un güneyindeki El-Hallatat ekseninde BAE'ye ait bir zırhlı aracı imha ettiğini duyurdu.

Yayınlanan videoda imha edilen zırhlı aracın yandığı görünüyor.

Öte yandan, Libya el-Ahrar televizyon kanalı da orduya bağlı askerlerin, Hafter'e ait 2 tank ve mühimmat ele geçirdiğini gösteren görüntüleri yayınladı.

Görüntüde konuşan bir Libya ordusu mensubu, "Darbecilerin (Hafter) evlatları yurt dışında okul okurken, (darbeciler) bu tankları Fakir Libya halkının evlatlarına karşı kullanıyor." dedi.

Ordu birliklerinin bugün Trablus'un güneyindeki Kazirma mevkisinde düzenlediği operasyonda da Hafter güçlerine ait 3 askeri araç imha edilmişti.





Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor. Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bu hamlesiyle başkentin güneyindeki milis güçlerini Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

Ordu birlikleri, dün başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.





