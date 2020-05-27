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    • 27.05.2020 13:34
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    : 'da milletvekilleri 'ya asker gönderilmesini reddetti

    Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Dzhabarov, Interfax haber ajansına, milletvekillerinin senatoda alınan karar doğrultusunda Rusya'nın 'ya asker göndermesini reddettiğini söyledi.

    Rusya'dan flaş libya kararı!

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, dün yaptığı açıklamada 'nın 'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söylemiş, "Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." ifadesini kullanmıştı.

    AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 'ya savaş uçağı gönderdiği ve Moskova'nın Libya kıyılarında hava sahasını kapatabileceği belirtilmişti.

    Haberler Dünya Son dakika: Rusya'da milletvekilleri Libya'ya asker gönderilmesini reddetti
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